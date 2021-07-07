В Новосибирске двое мужчин в медицинских масках украли из машины 3 миллиона рублей

Полицейские ищут мужчин, укравших из машины три миллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске у дома №104А на улице Петухов двое мужчин украли из «Тойоты Камри» сумку с ноутбуком и три миллиона рублей. Инцидент произошел вечером 5 июля

Преступники действовали быстро и со знанием дела. Они разбили стекло в машине и схватили то, зачем пришли. Те, кто был внутри автомобиля, даже не успели запомнить, как выглядят мужчины. Их лица скрывали черные медицинские маски.

— Пострадал пассажир машины. Его сотрясение головного мозга доставили в больницу, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Сейчас преступников ищут полицейские.

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