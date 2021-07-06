В минздраве опубликовали статистику новосибирцев, заболевших ковидом после прививки

В региональном минздраве обнародовали статистику пациентов, заболевших коронавирусом после вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В региональном минздраве обнародовали статистику пациентов, заболевших коронавирусом после вакцинации. Как оказалось, среди общего числа пациентов с ковидом, вакцинированных пациентов оказалось очень мало.

Данные из четырех ковидных госпиталей Новосибирска оказались в распоряжении редакции издания Сибкрай.ru. В статистику попали 1420 пациентов, которые находятся сейчас в четырех ковидных госпиталях: ГБУЗ НСО «ГКБ №11», ГКБ №1, ГКБ №12, ГБ №3. Из этого количества больных лишь 73 человека, то есть 5%, были вакцинированы одним из трех препаратов: «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Привитые пациенты говорят, что виноваты сами, потому что расслабились сразу после получения первого или второго укола, и перестали соблюдать меры безопасности.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала онлайн-карту мест, где все желающие сибиряки могут сделать прививку от коронавируса.

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