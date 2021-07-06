В Новосибирске на озере утонул 58-летний мужчина. Фото: служба МАСС.

Очередная трагедия произошла в Ленинском районе Новосибирска на озере «Радуга Сибири». Там накануне, 5 июля, утонул 58-летний мужчина. Подробности об инциденте рассказали в службе МАСС.

— Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тело сибиряка недалеко от берега. Его подняли со дна и отдали полицейским, — уточнили в службе.

Спасатели подчеркнули, новосибирцам нужно запомнить, этот водоем опасен для купания. Это касается также карьера у Юго-Западного жилмассива и других мест отдыха: карьера «Горский», озер «Лесное», «Биатлон» и «Спартак». На всех этих водоемах установлены запрещающие знаки. Напомним, это второй несчастный случай на водоеме «Радуга Сибири» в 2021 году. Так, 16 июня, на озере утонул 15-летний школьник. Его тело почти сутки искали водолазы.

Спасатели напомнили, купание в непредназначенных для этого местах чревато фатальными последствиями. В случае, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, нужно звонить по телефонам: 112 или 231-06-49.

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