В Новосибирске на озере утонул школьник: его почти сутки искали водолазы

Школьника искали почти сутки. Фото: читатель КП-Новосибирск

В четверг, 17 июня, В Ленинском районе Новосибирска на озере нашли мертвого школьника. О судьбе мальчика ничего не было известного со вчерашнего дня. В итоге выяснилось, что подросток утонул.

— Вчера по группам пошло сообщение о том, что утонул мальчик. Водолазы работали примерно до 22.00. Поиски продолжили сегодня утром. Искали с лодок. Его нашли два часа назад. На место приехала мама, директор школы, где он учился и завуч, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.

Мальчик утонул в озере рядом с высотками. Фото: читатель КП-Новосибирск

Как сообщили КП-Новосибирск друзья утонувшего мальчика, версии трагедии разные.

— Кто-то говорит, что они баловались, и он утонул, кто-то, что он просто плыл и пошел ко дну, — рассказал КП-Новосибирск знакомый школьника. — В этом году он закончил 9 класс. Он был веселый, добрый, как говорят, душа компании. Жаль, когда такие люди уходят.

В СКР по Новосибирской области обещали прокомментировать трагедию позже.

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