Краеведческий музей подарит новосибирцам билеты за прививку от коронавируса

Новосибирский краеведческий музей подарит билеты вакцинированным посетителям.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новосибирский краеведческий музей подарит билеты вакцинированным посетителям. Об этом сообщили в областном минкульте. Акция будет проходить с 3 по 31 июля: сибиряки и гости региона смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию «История Новосибирской области» в главном здании музея.
Для того чтобы пройти в музей бесплатно, желающим нужно будет просто предъявить на кассе сертификат о вакцинации (можно скачать на сайте Госуслуг) и паспорт.
По словам директора краеведческого музея Андрея Шаповалова, эта акция призвана поддержать людей, принявших решение поставить прививку.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала подробнее о том, где в регионе можно поставить прививку от ковида. Сделать это сибиряки могут в поликлиниках по месту жительства, а также в многочисленных мобильных пунктах вакцинации.
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