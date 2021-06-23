Мобильные пункты вакцинации в Новосибирске 2021: полный список, адреса, время работы

Мобильные пункты вакцинации в Новосибирске 2021 увеличиваются в количестве. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мобильные пункты вакцинации в Новосибирске 2021 увеличиваются в количестве. Так, в среду, 23 июня, в Новосибирске заработают еще два пункта, где можно получить вакцину от ковида. Их откроют во второй половине дня в ТЦ «Аура» в Новосибирске, еще один появится в Бердске — в ТЦ «Гермес». Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— Сейчас в регионе доступны 99 прививочных пунктов от ковида. Они действуют во всех взрослых поликлиниках. При этом в область постоянно поступают новые партии препаратов. Лекарства оперативно распределяют во все организации, где проводят вакцинацию от коронавируса, — напомнили в правительстве.

В ведомстве также озвучили полный список мобильных пунктов вакцинации, которые работают в области на сегодняшний день.

Так, в Новосибирске привиться от ковида можно по следующим адресам:

1. ТЦ «Амстердам» на улице Геодезической, 4/1. Здесь прививают ежедневно с 10:00 до 16:00.

2. ТЦ «Аура» на улице Военной, 5. Получить вакцину здесь можно каждый день c 12:00 до 19:30.

3. ТЦ «Мега» на улице Ватутина, 107. Этот прививочный пункт работает по графику: вторник-пятница с 12:30 до 19:30, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00. Выходной день — понедельник.

4. ТЦ «Сан-Сити» на площади Карла Маркса, 7. Он работает каждый день 10 утра до семи вечера.

5. ТК «Река» на улице Большевистской, 45/1. Рабочие дни пункта — по будням с 11:00 до 17:00. В выходные он также действует: по субботам — с 10.00 до 15.00, выходной день — воскресенье.

6. ТРК «Эдем» на улице Кутателадзе, 4/4. Прививочный пункт работает со вторника по субботу с 11:00 до 17:00. Известно выходные дни этого пункта вакцинации — воскресенье и понедельник.

7. ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе, 238. Здесь желающие могут получить вакцину на третьем этаже здания по будням с 14:00 до 19:00. Привиться можно и в выходные — с 10:00 до 14:00.

8. Зоопарк на территории автопарковки. Пункт вакцинации доступен по будням с 11:00 до 17:00, в субботу и воскресенье он работает с 10:00 до 15:00.

9. Центральный рынок на улице Мичурина, 12. Здесь он расположен в павильоне продуктов. Работает ежедневно с девяти утра до трех часов дня. Единственный выходной — воскресенье.

10. Аптека № 6 на улице Крылова, 15. Доступен по будням с 10 утра до четырех часов вечера.

11. Травмпункт на улице Героев Революции, 5. Этот прививочный кабинет работает в круглосуточном режиме.

12. «Матрешкин двор» в приемной Депутата Совета Депутатов г. Новосибирска на улице Петухова, 95/1. График работы: с понедельника по четверг с 16:00 до 19:00.

13. «Аптека № 11 на улице Солидарности, 14. Этот пункт работает по средам и пятницам. Часы работы — с 14:00 до 17:00.

14. «Леруа Мерлен» на улице Мясниковой, 35. Рабочие дни: вторник, и четверг. Часы приемы — с 10:00 до 13:00.

15. «Сибирская ярмарка», расположенный на улице Красных зорь, 1/3. График работы — вторник, с 10:00 до 12:00.

Кроме того, мобильные прививочные пункты действуют и в Новосибирской области:

1. В городе Бердск в ГУМе на улице Лелюха, 28. Пункт находится на цокольном этаже. Работает ежедневно с 14.00 до 20.00.

2. В городе Бердск в ТЦ «Гермес» на улице Красная Сибирь, 115. Пункт расположен на третьем этаже комплекса. Он работает ежедневно с 14:00 до 20:00.

3. В Линево получить вакцину можно в «Ярче!» на проспекте Коммунистический, 1 Б. График работы: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 14600. Единственный выходной день — воскресенье.

4. В Черепаново пункт вакцинации доступен на территории городского рынка. Там он работает по субботам и воскресеньям — с 9 утра до двух часов дня.

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