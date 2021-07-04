В Новосибирской области река окрасилась в пугающий бордовый цвет

На воде ярко бордовые пятна. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области река Тулка окрасилась в пугающий бордовый цвет. Местные жители только предполагают, что это может быть.

— Это сбросы мазута. В прошлом году она побелела, в позапрошлом еще хуже было. Там были нефтяные круги. Все это впадает в реку Обь, в сторону пляжа «Наутилус». Очень часто из-за этого на берегу много мертвой рыбы, — рассказал КП-Новосибирск Виктор, очевидец.

По словам мужчины, он не знает кто сливает в реку вредные вещества.

Напомним, что недавно сибиряков напугало бирюзовое пятно на реке Бердь. Люди думали, что воду отравили химикатами, но оказалось, что это цвели водоросли. Как ни странно, но растения оказались опасны и купаться в этой воде было категорически запрещено.

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