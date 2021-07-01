«Пена на воде - как при варке бульона»: бирюзовое пятно превратило реку Бердь в Мальдивы

Река окрасилась в красивый, но пугающий цвет. Фото: www.facebook.com/AlexeyNosov54

Река Бердь возле новосибирского села Морозово стала похожа на Мальдивы: вода у берега окрасилась в ярко-бирюзовый цвет. Но местные жители не спешат там загорать. Боятся, что воду отравили. Об этом же переживает общественник Алексей Носов, считая, что воду отравило химией какое-то предприятие.

- Пятно мутной химической жижи разлилось по Берди. Пленка тянется на несколько километров, течение медленно несет это в Обь. Говорят, что слив этот в Искитиме, что это уже не первый случай. Постараемся, чтобы он был последним, - написал Алексей в соцсетях. А в разговоре с корреспондентами КП-Новосибирск добавил: - Местные жители набрали эту воду в банки, мы передадим их в независимую лабораторию, чтобы понять, что там за «компот».

Пятно размером больше километра. Фото: www.facebook.com/AlexeyNosov54

- Пена на воде - как при варке бульона. А вот запах еле чувствуется - он такой химический, незнакомый. Если отойдешь на метр, запаха уже нет, - так местные описали свои Мальдивы КП-Новосибирск. - Первый раз подобные бирюзово-зеленые островки на воде мы увидели года три назад. То есть раньше такое уже было, но такого большого - километрового пятна - ни разу не видели.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в местный сельсовет, но там оказались вообще не в курсе, что происходит на реке.

- Сейчас поедем с проверкой, - пообещал нам замглавы Дмитрий Шульцев.

Местные жители взяли пробы воды и отправят их в независимую лабораторию. Фото: www.facebook.com/AlexeyNosov54

А вот Евгений Манохин, начальник отдела водохозяйственной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, говорит, что виноват в этой истории не человек и не предприятие.

- Я сам из этих мест. Вероятнее всего, это цветут водоросли. И это не в первый раз. Вероятнее всего, люди, которые живут тут недавно, просто этого не знали, - объяснил КП-Новосибирск Евгений Манохин.

Эту версию корреспондентам КП-Новосибирск подтвердили и в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора:

- Это водоросли цианеи. Наши специалисты разбираются в ситуации.

Экологи предполагают, что Бердь зацвела из-за опасных водорослей. www.facebook.com/AlexeyNosov54

Сине-зеленые водоросли - это цианобактерии, которые к тому же опасны токсинами. И да, они могут пахнуть. Экологи предупреждают: купаться в этой цветущей воде нельзя.

- Помните ситуацию на Камчатке, когда цвели сине-зеленые водоросли? У водолазов, которые работали с этими водорослями, потом была сильнейшая реакция на глазах, они обращались в больницу. Поэтому местным жителям нужно быть крайне аккуратными и с водорослями не контактировать, - предупредил эколог Сергей Пащенко.

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