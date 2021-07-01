«Были лысые, почти не ходили»: новосибирский депутат спас воробьев, упавших с высоты

Он ждет, когда птенцы окрепнут, чтобы выпустить их на волю. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.

В конце июня в Советском районе Новосибирска появился памятник Змею Горынычу — необычный подарок городу от депутата Ростислава Антонова. Арт-объект создали из ствола засохшего дерева, которое несколько лет стояло посреди улицы. Оно казалось совсем безжизненным, однако на деле оказалось иначе. Когда с ним начал работать скульптор, в одном из отпиленных стволов нашлось воробьиное гнездо — а в нем пять крохотных птенчиков. Несмотря на то, что пернатые рухнули с большой высоты, примерно в 5 метров, они выжили. В этом им помог Ростислав Антонов, который решил приютить и выходить птенцов.

— Считай, они нам на голову свалились. С большой высоты вместе с гнездом рухнули. Сперва было непонятно — живы или нет. Потом заметил, что еле шевелятся. Сидели в гнезде такие лысые, беспомощные, хрупкие, — было понятно, оставь я их, они погибнут. Позвонил детям своим, спросил, будут ли выхаживать воробьев, на что они уверенно согласились. Дома они довольно быстро ожили — окрепли, оперились и уже вовсю летают, — рассказал КП-Новосибирск депутат.

Для птенчиков семья новосибирца выделила комнату. Там пернатые учатся летать и познают мир. Ростислав поделился, что кормят пернатых малышей, как положено. Семья заботится, чтобы птички получали полезные вещества, необходимые для правильного роста.

Для птенчиков семья депутата выделила комнату. Там пернатые учатся летать и познают мир. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.

— Основной рацион птенцов — творог. Он служит источником кальция, который нужен для оперения. Еще даем им опарышей и крупы. Аппетит у воробьев отменный, — добавил сибиряк.

А еще желторотые крохи стали совсем ручные: легко идут на контакт, дают себя погладить. Особенно привыкли к Ростиславу: любят сидеть у него на голове, плечах и задорно чирикать.

Сибиряк отметил, что не планирует долго держать их в неволе. Примерно через две недели Ростислав намерен выпустить птенчиков на волю.

— Как раз к тому времени они окончательно окрепнут и смогут спокойно жить на свободе, — поделился Ростислав.

Для сибиряка такой опыт не в новинку. Год назад его младшая дочь подобрала на улице птенца воробья и принесла домой. Тот быстро освоился и привык к семье депутата: стал совсем ручным и ласковым. Птенцу даже имя тогда придумали — Птюц. По словам Ростислава, воробей прожил у них год, а потом все-таки улетел на волю, к своим диким собратьям.

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