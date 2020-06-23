«Причесывает» дочку и свысока смотрит на собратьев: сибиряк смог приручить воробья

Воробушек появился в семье новосибирского общественника Ростислава Антонова всего месяц назад. Желторотика принесла домой шестилетняя дочка — подобрала с земли. По всей видимости, малыш выпал из гнезда.

— Это был комок пуха и перьев, которые торчали в разные стороны. На ногах он вообще не стоял, — рассказал КП-Новосибирск Ростислав Антонов, руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». — Мы думали сначала, выходим его и отпустим на волю.

Но не тут-то было. Птенец настолько полюбил семью Ростислава, что даже не собирается никуда улетать. Новоиспеченному другу даже имя придумали необычное — Птюц, хоть и допустили небольшую оплошность в определении пола воробья.

— Когда воробушек был еще птенцом, мы были уверены, что это мальчик. А когда оперился и стал проявляться окрас, с помощью интернета мы выяснили, что это все-таки девочка. У самочек окрас скромнее, а у основания клюва имеются желтые вкрапления, — объясняет сибиряк. — Имя решили не менять. Кажется, наша новая питомица уже привыкла к кличке.

Пол птицы определили по бледному окрасу и желтому вкраплению возле клюва. Фото: личный архив героя.

Одно из любимых занятий Птюца — гулять. Воробушек садится к Ростиславу на плечо и отправляется на улицу, там глядит на собратьев — дворовых воробьев — свысока. При этом домашний птенчик может спокойно взмахнуть крылами, сделать круг и вернуться на плечо к хозяину.

— Да, она откликается на свое имя. Позовешь — прилетит. Она стала совсем ручной за этот месяц, проведенный с нами, — говорит Ростислав.

По словам сибиряка, воробей полностью олицетворяет выражение «захребетник-спиногрыз». Ведь любимое местечко у Птюца — загривок. Питомец садится туда и, выглядывая из-за шеи хозяина, смотрит на окружающий мир.

— У нее привычка — сидя на плече, перебирать волосы клювом. Птюц так на дочку мою может «приземлиться» и начать делать ей «прическу». Эдакий воробей-парикмахер, — улыбается общественник.

За семечки Птюц может душу продать. Фото: личный архив героя.

Птюц — любитель птичьих деликатесов. Предпочитает на завтрак опарышей и мотылей, распаренные на воде каши, лакомится яблоками или же огурцами. Блюдо, за которое воробей готов продать свою маленькую птичью душу, — семечки. Пьет обычно из рук, точнее из пипетки.

— Когда мы садимся за стол обедать или ужинать, то она просто прилетает на плечо и сидит с нами за компанию. К каждому может подлететь. Это расценивается как своеобразное приветствие. На стол никогда не сядет и попрошайничать не будет, — уверяет Ростислав.

Место жительства для птенца было определено сразу — клетка. Она всегда открыта и новый житель дома Антоновых не любит в ней сидеть. Птичке больше нравится гулять по дому и наблюдать за тем, что делают окружающие. Как только наступает ночь, Птюц забирается в свое «гнездышко» и засыпает.

— Она безумно радуется, когда ее гладят по перышкам, крыльям. Птюц всегда любит быть в центре внимания. Мы из-за этого переживаем: если наша птичка улетит куда-то, может попасть в плохие руки, — считает сибиряк.

Пока что воробей не собирается покидать теплое место, где его кормят и поят. Да и в стаю к собратьям улетать не хочет. Птюцу больше нравится среди людей.

КОММЕНТАРИЙ ОРНИТОЛОГА

«Лучше было не трогать»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к орнитологу Алексею Яновскому. Он объяснил, нужно ли было спасать птенца, чем лучше кормить воробья и возможно ли приручить дворовую птицу:

— Мелкие воробьи-птенцы в неволе выживают редко. Приручить воробья удалось, потому что он попал к людям еще птенцом. Взрослая особь давно улетела бы. Питание выбрано правильно, еще можно добавить к нему хлебных червей. Не знаю, при каких обстоятельствах девочка подобрала птенца, но лучше этого не делать. Я думаю, он смог бы выжить и сам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786600" frameborder="0"></iframe> Сибиряк смог приручить воробья: посмотрите, что он вытворяет.

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