Видео фейерверка, из-за которого загорелся балкон высотки в Новосибирске, появилось в соцсетях

Зачинщика веселья, обернувшегося пожаром, ищут. Фото: "АСТ-54".

В соцсетях появилось видео, на которое попал ночной фейерверк в Горском жилмассиве Новосибирска. Ранее сообщалось, что именно из-за него загорелся балкон на 14-м этаже высотки.

На кадрах видно, что коробку с пиротехникой установили во дворе дома и подожгли. После этого в небо начали вылетать залпы. Вероятно, один из них попал на балкон и спровоцировал пожар.

Как ранее рассказали КП-Новосибирск очевидцы, фейерверк запускали между домами Горский, 82 и Горский, 76. По словам жильцов, тем, кто это делал было очень весело: они кричали «С Новым годом!» и матерились.

По информации МЧС, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В результате ЧП никто не пострадал. Из горящего дома самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе двое детей. Сейчас дознаватели устанавливают точную причину возгорания, а виновника случившегося ищут.

Смотреть видеосюжет Видео фейерверка на Горском жилмассиве, из-за которого загорелся балкон высотки.

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