В Новосибирске подожгли балкон, запуская фейерверк

Посреди лета фейерверк стал причиной пожара. Фото: Павел Денисов.

Жители Новосибирска устроили запуск фейерверка в ночь на 30 июня. Искры подожгли балкон ближайшего дома.

- Где-то в половине первого запустили фейерверки. Прямо между домами запускали. Между домами Горский, 82 и Горский,76. Я услышала, что с окон стали кричать «С Новым годом!» а кто-то выкрикивал матершинные оскорбления. Потом мы пошли курить с молодым человеком и увидели, что в доме загорелся балкон. Было видно, что туда что-то залетело. Подъехали пожарные. Было слышно, что разбивали стекло, чтобы пройти на балкон и в итоге потушили. Рядом с домом была реанимация, - рассказала КП-Новосибирск проживающая поблизости Александра Скупнова.

По видео сложно определить, проникло ли пламя в квартиру. Но, как минимум, пожар основательно закоптил ее.

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