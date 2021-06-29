В Новосибирске ищут 74-летнюю пенсионерку, пропавшую из дома

В Новосибирске ищут 74-летнюю пенсионерку. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Октябрьском районе Новосибирска пропала 74-летняя Надежда Ивановна Позднякова (Пущина). О ее местонахождении ничего неизвестно с 26 июня.

— Пенсионерка проживает одна. Накануне дня своего исчезновения она вечером приехала домой, а утром родные обнаружили остатки обеда, но пенсионерки дома не было. Не так давно прохожие находили ее на улицу. Женщина была дезориентирована. Тогда мы разыскали родных и передали пенсионерку им. Сейчас за помощью к нам обратились близкие. В прошлый раз женщину нашли в другом районе города. Она может активно передвигаться по Новосибирску, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пенсионерки: рост 155-158 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые.

Она была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, стеганые брюки и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местоположении сибирячки, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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