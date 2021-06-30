В МЧС рассказали подробности ночного пожара на балконе новосибирской высотки

Из горящего дома спаслись 28 человек, в том числе двое детей. Фото: "АСТ-54".

В ночь на среду, 30 июня, в Горском жилмассиве Новосибирска загорелся балкон квартиры на 14-м этаже высотки. Ранее сообщалось, что возгорание случилось из-за фейерверка. На месте ЧП работали пожарные расчеты.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на балкон горел открытым пламенем. Огонь повредил утеплитель и автомобильные покрышки, площадь пожара составила 2 квадратных метра. Система оповещения и дымоудаления сработала, — прокомментировали инцидент в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, из дома самостоятельно спаслись 28 человек, в том числе двое детей. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент устанавливаются причины случившегося, виновники, а также материальный ущерб.

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