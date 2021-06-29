Новосибирец обнаружил в гараже, доставшемся ему в наследство, боеприпасы

Новосибирец нашел в гараже боеприпасы. Фото: пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области

В Новосибирске сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпасы, найденные мужчиной в гараже. Инцидент произошел в Октябрьском районе города.

— Сначала боеприпасы осмотрела минно-розыскная собака. Установили, что учебные боеприпасы и пиротехнические изделия военного назначения. Они не опасны. Предметы были переданы полицейским, — рассказали в Росгвардии.

Боеприпасы оказались учебными и неопасными для людей. Фото: пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области

Новосибирец, который нашел боеприпасы, уточнил, что гараж ему ранее не принадлежал. Строение досталось ему в наследство.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии напомнили, если вы нашли подозрительные предметы, не трогайте их, а вызывайте полицию.

Боеприпасы передали полицейским. Фото: пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что пенсионер нашел в центре города склад боеприпасов и тротила. Страшную находку сибиряк обнаружил, когда разбирал хлам в заброшенном гараже во дворе дома.

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