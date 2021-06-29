Новосибирский суд оштрафовал директора похоронного бюро за дачу взятки патологоанатому. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске вынесли приговор директору похоронного агентства Виталию Калюжину, которого обвиняли в даче взятки заведующему моргом в ГКБ № 1 Михаилу Козяеву. Так, он платил патологоанатому за то, чтобы тот отправлял родственников умерших людей именно в его организацию — «Ритуальное хозяйство».

— В ходе судебных разбирательств сумма взятки была снижена, а действия Калюжина переквалифицировали по части 2 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу, лично и через посредника, совершенная в значительном размере». За содеянное ему назначили штраф в размере 1 миллион рублей. Однако суд учел, что Калюжин в течение трех месяцев находился в СИЗО, и смягчил штраф до 700 тысяч рублей, — говорится на сайте Заельцовского районного суда.

Известно, при выборе наказания суд также учел обстоятельства совершенного преступления и данные о личности подсудимого. В пресс-службе госоргана уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.

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