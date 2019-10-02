Врач отправлял родственников умерших пациентов в похоронное агентство, которое заплатило ему миллион

СЕГОДНЯ 20:14 2019-10-02T20:14:54+03:00

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В Новосибирске идет расследование по делу заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1». Согласно полученным данным, 47-летний сибиряк регулярно пользуется своим должностным положением, получая взятки от менеджера ООО «Некрополь», взамен предоставлял данную организацию родственникам умерших, уверяя, что сотрудники данного агентства смогут достойно оказать ритуальный услуги. Общая сумма средств, которые медик получил во время подобного «сотрудничества» составляет более 1 миллиона рублей.

— Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области, — сообщают в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области. — Заведующий патологоанатомическим отделением задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 44-летней менеджера ООО «Некрополь» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Как рассказал КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин, к этому делу так же могут быть причастны и сотрудники Новосибирского крематория.

— Пока мы можем только предположить, что они взаимосвязаны, поскольку и ООО «Некрополь» и Крематорий буквально находятся на одной территории. И, вероятно, сотрудничают. Поэтому, мы не исключаем и связь с преступлением. Но пока это только предположение, следствие продолжается, — утверждает Дмитрий Чечулин.

В настоящее время, расследование данного дела продолжается. Выполняется комплекс следственных действий, которые могут помочь установить все подлежащие доказыванию обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU