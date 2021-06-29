Следователи проводят проверку после опасного сближения самолетов в небе над Новосибирском. Фото: Александр ГЛУЗ

Следователи Западно-Сибирского транспортного СК проводят проверку после того, как в небе над Новосибирском чуть не столкнулись два самолета. Ранее сообщалось, что инцидент, который мог обернуться трагедией, случился в субботу, 26 июня.

— В аэропорту Толмачево сработала наземная система предупреждения об опасных сближениях. Предварительно установлено, самолет Airbus 320, летевший рейсом «Кемерово-Толмачево» и самолет Boeing 737, рейса «Симферополь-Толмачево» сблизились на расстоянии 4 км, что недопустимо согласно нормативным документам, — прокомментировали произошедшее в Западно-Сибирском СУ СК РФ на транспорте.

Проверка, проводимая следователями, установит все обстоятельства и причины случившегося. После чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в пресс-службе новосибирского «Толмачево» со ссылкой на аэронавигацию отметили, что в работе авиадиспетчеров не было нарушений.

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