В небе над Новосибирском чуть не столкнулись два самолета.

В новосибирском аэропорту «Толмачево» сработала наземная система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Это произошло из-за того, что в небе опасно сблизились два воздушных судна авиакомпании «Сибирь». Информация об инциденте, случившемся в субботу, 26 июня, появилась в Телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Сообщается, экипаж рейса А-320 «Кемерово-Новосибирск» допустил нарушения при заходе на посадку. Из-за этого самолет опасно сблизился с Вoeing-737, который выполнял рейс «Симферополь — Новосибирск». Минимальный интервал сближения составил примерно 4 километра.

В пресс-службе новосибирского «Толмачево» со ссылкой на аэронавигацию отметили, что в работе авиадиспетчеров нарушений не было.

— Сейчас идет расследование. Комментарий будет дан после выяснения всех подробностей случившегося, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.