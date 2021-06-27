«Какая жестокость»: новосибирец выкинул кошку с балкона многоэтажки

У кошки шла кровь из носа. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Новосибирец выкинул кошку с балкона второго этажа. Инцидент произошел в Октябрьском районе на улице Кирова.
— Мужчина был в нетрезвом состоянии. Он просто стоял и смотрел на о, как другие помогают животному. У кошки шла кровь из носа и были повреждены лапки, — рассказали подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
По словам очевидцев, кошку аккуратно положили в коробку и отнесли в ветеринарную клинику.
В комментариях под постом сибиряки выразили свое возмущение:
— Какая жестокость!
— Надеюсь, он ответит по закону.
— Это насколько нужно не любить животных, чтобы просто взять и выкинуть ее!
Напомним, что в мае этого года в Первомайском районе из окна многоэтажки выкинули кошку. ЧП произошло на глазах у детей. Хозяйка животного предполагает, что это сделал сосед, когда кошка пошла на его балкон.
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