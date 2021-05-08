В Новосибирске с балкона многоэтажки выбросили кошку: за жизнь животного борются врачи

В Новосибирске с балкона многоэтажки выбросили кошку. Фото: предоставлено Оксаной Масловой.

В Первомайском районе Новосибирска на улице Ученическая, 1 с высоты 5-го этажа упала кошка. Хозяйка животного уверена, ее выбросил с балкона сосед. Животное выжило, однако получило серьезные травмы. Сейчас домашнюю любимицу пытаются спасти ветеринары.

— У нас с соседями спаренные балконы. 6 мая мы уехали на дачу и случайно забыли закрыть створки балкона. Кошка вышла на него и забрела на балкон к соседу. А он ее взял и выбросил ее с высоты. Это видели дети. Они и вызвали полицию. В полиции обещали провести проверку и связаться со мной, однако по сей день никто мне не перезвонил. Я звоню сама — мне никто не отвечает. Я не намерена оставлять эту ситуацию, если в полиции не примут мер, пойду в прокуратуру. Виновник в жестоком обращении с животным должен быть наказан, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка кошки.

Пострадавшую кошку, лежащую на земле, окружила местная ребятня. Затем на помощь к окровавленному зверьку приехала волонтер Маслова Оксана. Она забрала пострадавшее животное и отвезла к ветеринарам.

— Есть данные, что кошку выбросил человек, который работает в правоохранительных органах, в связи с чем, он может избежать ответственности. Я согласилась лечить кошку за свои деньги, плюс мне финансово помогли мои друзья. У животного диагностировали серьезные травмы: сломаны обе задние лапы, внутреннее кровотечение, пневмоторакс, разрыв внутренних органов. Состояние кошки очень тяжелое — она находится в реанимации, — уточнила изданию волонтер.

Оксана отметила, что животному требуется длительное и дорогостоящее лечение. При этом у хозяйки кошки нет возможности оплатить лечение. Все, кто хочет помочь животному, может обратиться по телефону Оксаны: +7-913-920-70-13.

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