В Новосибирской области школьник ударил своего отца ножом

Парень сам во всем сознался.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области школьник ударил ножом своего отца. ЧП произошло в городе Черепаново. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— В этот день ребенок гостил у бабушки. В ходе ссоры с папой он взял нож и несколько раз ударил его. Мужчину забрали в больницу, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Медики диагностировали у сибиряка несколько ножевых ранений и перелом ребра. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.
Напомним, что осенью прошлого года в Черепаново школьник убил своего отчима кувалдой, пока тот спал. После чего они с матерью закопали тело в заброшенном доме.
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