В Новосибирской области школьник ударил своего отца ножом

Парень сам во всем сознался. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области школьник ударил ножом своего отца. ЧП произошло в городе Черепаново. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— В этот день ребенок гостил у бабушки. В ходе ссоры с папой он взял нож и несколько раз ударил его. Мужчину забрали в больницу, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Медики диагностировали у сибиряка несколько ножевых ранений и перелом ребра. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, что осенью прошлого года в Черепаново школьник убил своего отчима кувалдой, пока тот спал. После чего они с матерью закопали тело в заброшенном доме.

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