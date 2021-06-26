Новосибирцы, жарившие шашлыки на балконе, возмутили соцсети

Половина комментаторов осудила "стукачей", другая половина - участников пикника. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Очевидцы засняли пикник с мангалом на балконе многоэтажки по улице Галущака. Подписчики выложили видео в сообщество «АСТ-54» «Вконтакте».

В кадре видно, что трое мужчин установили мангал на общедомовом балконе 11 этажа. От мангала идет дым, что вызвало недовольство очевидцев.Видео набрало более 70 тысяч просмотров и вызвало обсуждения в комментариях.

— Мало того, что ветер может внезапно разнести горящие искры, так еще и вонь дыма будет разносить по соседям, — негодуют сибиряки.

Новосибирские юристы пояснили, что организаторы пикника на балконе могут получить штраф.

— Полтора года назад эта тема была очень актуальна, пришлось вводить прямой запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях. Видео может стать основанием для возбуждения дела о правонарушении и поводом для штрафа на пять тысяч рублей, — уверена новосибирский юрист Инесса Рябинина.

Смотреть видеосюжет Барбекю на балконе в Новосибирске

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