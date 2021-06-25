Поиски 36-летнего сибиряка, уехавшего из дома на Honda-CRV, закончились трагедией

Новосибирца нашли погибшим. Фото:т предоставлено «Лиза Алерт»

Стала известна судьба 36-летнего жителя Советского района Новосибирска Михаила Покровского. Его нашли погибшим. Об этом сообщили на своей странице в соцсети волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Найден, погиб. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении поисковиков.

Напомним, о судьбе сибиряка ничего не было известно с 22 июня. В день пропажи он вышел из дома, сел в машину и уехал. Никому не сказал, куда и зачем. Родные заволновались, потому что он не вышел на работу. Всегда был на связи ранее, за несколько лет работы на данном месте не было ни прогулов, ни опозданий. Именно его отсутствие на рабочем месте заставило всех серьезно волноваться.

В СКР по Новосибирской области, пока не прокомментировали обстоятельства гибели сибиряка.

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