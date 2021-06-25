«Сел в машину и уехал»: в Новосибирске при странных обстоятельствах пропал 36-летний мужчина на Honda-CRV

Сибиряк ранее не исчезал, характеризуется положительно. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» объявили поиски 36-летнего Покровского Михаила Александровича, жителя Советского района города. О местонахождении мужчины неизвестно с 22 июня 2021 года.

— Мужчина ранее не пропадал, характеризуется положительно. В день пропажи вышел из дома, сел в машину и уехал. Никому не сказал, куда и зачем. Родные заволновались, потому что он не вышел на работу. Всегда был на связи ранее, за несколько лет работы на данном месте не было ни прогулов, ни опозданий. Именно его непоявление на рабочем месте заставило всех серьезно волноваться. Проблем со здоровьем у него нет. Наша задача на данный момент — распространение ориентировок в интернете для получения возможных свидетельств, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Волонтеры также назвали приметы пропавшего сибиряка. Его рост — 183 сантиметра, у него плотное телосложение. У Михаила темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.

Из особых примет — мужчина носит бороду.

В день исчезновения был одет в серую ветровку, черную футболку, белые джинсы, а также черные кроссовки на белой подошве.

Волонтеры уточнили, что 22 июня сибиряк уехал в неизвестном направлении на автомобиле Honda-CRV темно-зеленого цвета.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего сибиряка, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию по единому номеру 112.

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