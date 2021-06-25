Под Новосибирском начался суд над полицейским, убившим любовника-трансгендера

Начался суд над полицейским, убившем любовника-трансгендера. Фото: vk.com/стоп-кадр ROMB

В пятницу, 25 июня, в Искитиме начался суд над полицейским, убившим любовника-трансгендера.

— В ходе судебного заседания допрошена представитель потерпевшей стороны. Следующее заседание состоится 7 июля, — говорится в сообщении Искитимского районного суда.

Напомним, трагедия случилась в октябре прошлого года. 20-летнего экс-сотрудник ППС задушил Николая Басаковского и вывез его тело на тележке в поле, чтобы скрыть преступление. Чтобы запутать следы, парень отрезал у Коли-Вики палец и якобы отправлял от ее имени сообщения знакомым. Позже мужчина даже участвовал в поисках. Тело Николая было найдено недалеко от села Бурмистрово Искитимского района. Известно, что между полицейским и трансгендером был роман.

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