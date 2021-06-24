В Новосибирской области летом родилось больше детей, чем в остальные времен года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирскстате выяснили, в какое время года больше всего рождается детей. В 2020 году летом родилось больше всего детей, нежели в остальные времена года. За один месяц на свет появлялось больше 2,5 тысяч малышей.

— Меньше всего новорожденных зарегистрировано в феврале — 2,2 тысяч малышей. Ежедневно в 2020 году в области в среднем рождалось 79 детей.

Ранее КП-Новосибирск писала, о том, в прошлом году родилось на 600 мальчиков больше, чем девочек.

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