В Новосибирской области мальчиков родилось на 600 больше девочек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в пандемию коронавируса чаще рождались мальчики. Об этом рассказали в Новосибирскстате.

— В 2020 году мальчиков родилось на 600 больше, чем девочек. На каждые 100 девочек приходилось 104 мальчика, в 2019 году — 106. Всего в прошлом году родилось 28 тысяч 900 малышей. Это на одну тысячу 100 новорожденных больше, чем в 2019 году, — уточнили в ведомстве.

Также в Новосибирскстате рассказали о том, что в прошлом году на свет появилось 349 двойняшек и шесть тройняшек.

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