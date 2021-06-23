Новосибирец, перенесший инфаркт, покончил жизнь самоубийством в больнице

Пациент покончил с собой в больнице.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В новосибирской больнице покончил жизнь самоубийством 41-летний пациент. Трагедия произошла 22 июня.
-Мужчину госпитализировали 20 июня. Он пробыл в больнице два дня. Его тело обнаружили рано утром. Врачи диагностировали у него инфаркт, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются полицейские.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что В Успенском психоневрологическом интернате мертвым обнаружили 61-летнего мужчину. По предварительной информации, он покончил с собой. Тело сибиряка обнаружили 15 июня. В интернате он жил почти четыре года. Известно, что ранее мужчина не говорил о том, что хочет свести счеты с жизнью.
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