Под Новосибирском в психоневрологическом интернате нашли мертвым 61-летнего мужчину

Под Новосибирском в интернате погиб мужчина. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Успенском психоневрологическом интернате мертвым обнаружили 61-летнего мужчину. По предварительной информации, он покончил с собой. Тело сибиряка обнаружили 15 июня.

— В интернате он жил почти четыре года. Известно, что ранее мужчина не говорил о том, что хочет свести счеты с жизнью, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Сейчас в этом деле разбираются полицейские. Они установят обстоятельства трагедии.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что под окнами палаты областной больницы нашли погибшим 37-летнего мужчину. Он покончил с собой. Трагедия произошла ночью 30 ноября.

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