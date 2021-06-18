Под Новосибирском в психоневрологическом интернате нашли мертвым 61-летнего мужчину

Под Новосибирском в интернате погиб мужчина.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Успенском психоневрологическом интернате мертвым обнаружили 61-летнего мужчину. По предварительной информации, он покончил с собой. Тело сибиряка обнаружили 15 июня.
— В интернате он жил почти четыре года. Известно, что ранее мужчина не говорил о том, что хочет свести счеты с жизнью, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Сейчас в этом деле разбираются полицейские. Они установят обстоятельства трагедии.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что под окнами палаты областной больницы нашли погибшим 37-летнего мужчину. Он покончил с собой. Трагедия произошла ночью 30 ноября.
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