Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске у мусорных баков нашли мертвой пенсионерку

В Следственном комитете начали проверку после того, как в Ленинском районе Новосибирска нашли мертвой пенсионерку.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Следственном комитете начали проверку после того, как в Ленинском районе Новосибирска нашли мертвой пенсионерку. Напомним, тело 89-летней женщины обнаружили рано утром, 21 июня, около мусорных баков на улице Ватутина.
— Следственными органами проводится доследственная проверка по факту обнаружения в Ленинском районе тела женщины без видимых признаков насильственной смерти. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, чтобы выяснить причину смерти сибирячки, была назначены судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в областном Следственном комитете.
Напомним, как сообщил КП-Новосибирск источник, после обнаружения тела женщины правоохранителями была задержана ее 60-летняя дочь.
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