В Новосибирске у мусорных баков нашли мертвую 89-летнюю пенсионерку.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Ленинском районе Новосибирска рядом с мусорными баками прохожие нашли тело пенсионерки. Известно, труп обнаружили рано утром накануне, 21 июня. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Найденное тело было с явными гнилостными изменениями. По подозрению в убийстве пожилой сибирячки задержана ее 60-летняя дочь. Предварительно установлено, что женщины проживали вместе, — уточнил КП-Новосибирск источник.
Что стало причиной смерти пожилой женщины, установят судмедэксперты. В причинах и обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следователям.
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