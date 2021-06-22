В Новосибирске у мусорных баков нашли мертвую 89-летнюю пенсионерку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинском районе Новосибирска рядом с мусорными баками прохожие нашли тело пенсионерки. Известно, труп обнаружили рано утром накануне, 21 июня. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Найденное тело было с явными гнилостными изменениями. По подозрению в убийстве пожилой сибирячки задержана ее 60-летняя дочь. Предварительно установлено, что женщины проживали вместе, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Что стало причиной смерти пожилой женщины, установят судмедэксперты. В причинах и обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следователям.

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