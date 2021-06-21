Полицейские ищут новосибирцев, устроивших стрельбу в гаражах

Полицейские ищут, мужчину, стрелявшего в гаражах. Фото: стоп-кадр

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали видео, на котором мужчина стреляет в гаражах. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Планировочной.

— Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, изображенные на видео, выясняются все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

Напомним, очевидцы сняли на видео, как несколько мужчин стреляют из ружей.

В кадр попал сибиряк, стреляющий, вероятно, по мишеням, а также двое его приятелей. Они поддерживали товарища. Один из них при этом явно пошатывался. Очевидцы добавили, мужчины были пьяны и вели себя неподобающе — их крики разносились по всем двору.

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