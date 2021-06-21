Новосибирцы устроили стрельбу в гаражах: это попало на видео

По словам очевидцев, мужчины были пьяны. Фото: стоп-кадр.

В Ленинском районе Новосибирска несколько мужчин решили пострелять во дворе жилого дома. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсети накануне, 20 июня.

— Группа мужчин устроила стрельбу в гаражах возле дома №18/2 на улице Планировочной, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадры попал сибиряк, стреляющий, вероятно, по мишеням, а также двое его приятелей. Они поддерживали товарища. Один из них при этом явно пошатывался.

Очевидцы добавили, мужчины были пьяны и вели себя неподобающе — их крики разносились по всем двору.

Мнения комментаторов на ситуацию разделились. Большинство происходящее возмутило: они уверены, мужчин, устроивших такие развлечения, нужно привлечь к ответственности.

— По-моему, это 20.13 статья — от 40 до 50 тысяч рублей плюсом нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, да еще и с оружием!

— Из-за таких и ужесточают закон об оружии.

— В живом дворе устроили стрельбу, ненормальные, — написали сибиряки.

Некоторые же не увидели в происходящем ничего криминального. По их мнению, автор влез не в свое дело, рассказав о мужчинах в соцсети.

— Что такого? Ребята с воздушки постреляли по банкам в гаражах. Не по людям же на улице!

— Времена пошли — что ни сделай, все снимут и сольют. Как стукачам раньше было тяжело без телефонов!

— Общество стукачей, мало ли с чего они там и по чему стреляли, вам-то до этого какое дело? Знатоки диванные, может это постанова специально для таких как вы, — предположили подписчики.

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