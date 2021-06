Новосибирских школьниц признали лучшими маленькими супермоделями в мир

9-летняя Катя Турсукова (слева) и 13-летняя Вероника Кобук (справа) победили сразу на двух фестивалях. Фото: предоставлены родителями девочек

Новосибирские школьницы-модели привезут домой из Греции сразу по две победы. 9-летняя Катя Турсукова и 13-летняя Вероника Кобук выиграли Гран-при в своих номинациях на международных фестивалях Young Supermodel of the World 2021 и «Созвездие Эллады».

— На Young Supermodel of the World 2021 девочкам нужно было продемонстрировать свои навыки дефиле в разных нарядах: в футболках от спонсора конкурса, в собственных костюмах на морскую тематику и в национальных нарядах. Там Катя заняла первое место в своей возрастной категории — среди девочек от 9 до 11 лет, а Вероника, соответственно, в своей — среди девочек от 13 до 15 лет, — рассказала КП-Новосибирск мама Кати Турсуковой Ирина. — На фестивале же «Созвездие Эллады» Катя победила в номинации соло-хореография со своим современным танцем Маленькой Бабы Яги, а Вероника — в номинации соло-хореография со своим классическим танцем «Кармен-сюита».

Дефилировали девочки в разных костюмах. Фото: предоставлены родителями девочек

По словам сибирячки, в этом году в Грецию удалось прибыть не всем заявленным юным конкурсанткам: из 27 участниц на фестиваль Little Supermodel of the World 2021 приехали только 15. Виной тому стали коронавирусные ограничения, из-за которых многие девочки просто не смогли выбраться за границу. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, какой трудный путь пришлось проделать юным сибирячкам, чтобы все же попасть на долгожданное мероприятие.

