Самая красивая девочка-модель в мире не может попасть на конкурс в Грецию из-за пандемии

Катя - одна из претенденток на победу в конкурсе. Фото: www.instagram.com/model_katerina_tursukova/

У 9-летней Кате Турсуковой из Новосибирска в копилке много титулов: она завоевала звание Children's Professional Model of the World 2019, титул детской супермодели России. 13 июня четвероклассница должна была побороться за победу на фестивале талантов «Созвездие Эллады», но попадет ли туда девочка - вопрос. И причина тому - пандемия.

- Билеты в Грецию мы покупали заранее, - рассказала КП-Новосибирск Ирина, мама девочки. - Должны были вылетать в Салоники из Москвы, билеты туда и обратно обошлись в 62 тысячи рублей. Но рейс отменили: нам объяснили, что авиакомпаниям разрешили продавать билеты, но разрешения на полеты до сих пор нет. Нужно ждать решение оперативного штаба. И вернули деньги.

Катя участвует в профессиональных модельных показах. Фото: www.instagram.com/model_katerina_tursukova/

Тогда Ирина стала искать варианты, как все-таки можно улететь с дочкой на конкурс. Решением казался перелет через Стамбул, билеты обошлись чуть дороже - 65 тысяч рублей. Но опять же - неудача: первого июня пришла отмена рейса.

- Деньги за билеты нам еще не вернули, - вздыхает Ирина. - Но муж нас поддержал: сказал, что оплатит третью партию билетов. Нам предложили лететь через Лондон, но опять же случилась накладка: Англия не входит в шенгенскую зону, и мы не могли бы выйти из транзитной зоны и элементарно получить багаж, чтобы пересесть на другой самолет.

Катя пойдет осенью в четвертый класс. Фото: www.instagram.com/model_katerina_tursukova/

Тогда Ирине пришли на помощь знакомые и подсказали еще один вариант:

- Мы на поезде поедем в Минск, и уже оттуда вылетаем в Стамбул, а из Турции - в Салоники, - объясняет Ирина. - Надеюсь, что хоть тут ничего не отменят и мы доберемся. Дочка сейчас намного спокойнее меня, а я, конечно, переживаю. Такой поездки у нас еще точно не было!

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