«Очень обидно»: вице-мэр Анна Терешкова обвинила непривитых новосибирцев в отмене Дня города

Анна Терешкова предложила в День города новосибирцам погулять в парках и скверах. Фото: novo-sibirsk.ru

В пятницу, 18 июня, на пресс-конференции с мэром Новосибирска Анатолией Локтем начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова эмоционально высказалась по поводу отмены празднования Дня города.

— Месяц назад ситуация была благополучной. Мы надеялись, что сможем провести праздник. Очень обидно, что из-за того, что люди не хотят вакцинироваться пришлось отменить День города. Я заранее вакцинировалась, — отметила Анна Терешкова.

Чиновница добавила, что онлайн формата праздника не предусмотрено.

— В онлайне мы в прошлом году праздновали День Победы. Как показала практика, такой формат не пользуется спросом у горожан. Все-таки День города — это все-таки массовые гуляния.

По словам Анны Терешковой, в субботу и воскресенье горожане смогут погулять в парках и скверах, так как они не будут закрыты.

Напомним, в Новосибирске за последнее время возросло количество заболевших коронавирусом. Эксперта отмечают, что в регионе началась третья волна ковида.

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