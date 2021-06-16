Мэрия объявила об отмене мероприятий в честь Дня города в Новосибирске 2021

Отмена мероприятий в честь Дня города в Новосибирске 2021 необходима из-за роста числа больных коронавирусом.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Отмена мероприятий в честь Дня города в Новосибирске 2021 произошла из-за неблагоприятной коронавирусной обстановки в регионе. Требования об отмене выдвинули в Роспотребнадзоре. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр Анна Терешкова.
— Сегодня, 16 июня, в мэрии прошло совещание. Мы пытались найти какое-то решение. Но, учитывая требования Роспотребнадзора, и то, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в три раза, решили все массовые мероприятия 27 июня отменить. Салюта тоже не будет: сами понимаете, какое скопление людей он предполагает. В этот день в парках будет играть музыка, чтобы горожане могли прогуляться, — уточнила изданию Анна Терешкова.
По словам вице-мэра, 27 июня мэрия все-таки наградит горожан, которые сделали вклад в развитие Новосибирска.
— Мероприятие на площадке городского Дома культуры железнодорожников, скорее всего, отменять не будем. Многие люди, которых мы планировали наградить, очень ждали этого дня, мы всех предупреждали за полгода.
Напомним, в последнее время в Новосибирске ухудшилась ситуация с коронавирусом. Так, ежедневно растет число зараженных, а местные больницы снова перепрофилируют под ковидные госпитали. Власти видят решение в массовой вакцинации, которая поможет сформировать коллективный иммунитет.
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