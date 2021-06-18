В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: самому старшему было 89 лет

За сутки в Новосибирске умерли семь человек от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 18 июня, стало известно том, что еще семь человек умерли от коронавируса за сутки. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 63 года, 71 год, 73 года и женщины в возрасте 66 лет, 68 лет, 89 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 972 человека, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 137 человек. В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализированы 20 человек. Они не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 120 человек, 71 пациента выписали из больницы.

За время пандемии коронавирусом заболели 44 974 человека в том числе у 2 926 детей, 40 536 пациентов выздоровели.

Ученый рассказал КП-Новосибирск, может ли тополиный пух передавать коронавирус. Эксперт отметил, что именно кашель и чихание — главная причина распространения инфекции.

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