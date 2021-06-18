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18 июня 2021 7:11

Может ли тополиный пух переносить коронавирус: ответ вирусолога, после которого все станет ясно

Профессор Сергей Нетесов объяснил, стоит ли бояться «летнего снега»
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Горожане переживают, безопасен ли тополиный пух.

Горожане переживают, безопасен ли тополиный пух.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Белые сугробы» посреди улиц – типичная картина не только января, но и июня, когда тополиный пух, кажется, летит отовсюду. И если люди, страдающие аллергией, знают, чем такая «зима» среди лета опасна и заранее запасаются лекарствами, то в связи с пандемией возникло еще одно опасение: вдруг пух может переносить вирус?

Так это или нет, мы попросили разъяснить Сергея Нетесова, доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН.

- Некоторые люди склонны наворачивать у себя в голове всякие немыслимые фантазии, а мир устроен просто и логично. Именно кашель и чихание – главная причина распространения инфекции, а у нас люди расслабились и без масок ходят и потом выдумывают всякую ерунду про тополиный пух. Еще раз повторю - надо маски носить и заботиться о своем здоровье! Я знаю много правдивых историй о том, как люди заражались от своих ближайших родственников, потому что не носили при них маски. Или ходили на массовые мероприятия без масок. Особенно весной нынешнего года, думая, что уже безопасно.

- То есть тополиный пух ни при чем?

- Тополиный пух не имеет никакого отношения к распространению вирусов, также как, к примеру, вирус не распространяется через водопроводную воду. Но вот пить из одного стакана с другим человеком категорически не рекомендуется. И без масок ходить, пока не окончится эпидемия, также не следует. Потому что, похоже, что в Россию пришел индийский вариант вируса, который распространяется легче и быстрее исходного коронавируса.

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