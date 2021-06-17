В Новосибирске за сутки 150 раз поджигали тополиный пух. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске участились случаи сжигания тополиного пуха. Сибиряки, считающие такое развлечение безобидным, не задумываются об опасных последствиях. При этом только за минувшие сутки, 16 июня, в городе произошло свыше 150 случаев поджога пуха, которые спровоцировали крупные возгорания. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Сжигать пух — категорически запрещено и опасно. На территории Новосибирской области с 9 утра 16 июня пожарно-спасательные подразделения реагировали на 220 загораний, из них более 150 связаны с поджиганием пуха. С виду достаточно безопасное развлечение может привести к распространению огня и развитию пожаров на объектах капитального строительства, временных сооружений и машин, — рассказал начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Он отметил, родителям нужно предупредить детей, что поджигание пуха — недопустимо и чревато фатальными последствиями.

Отметим, некоторые сибиряки халатно относятся к этой проблеме, а кроме того показывают детям, как поджигать тополиный пух.

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