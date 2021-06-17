Сибирячка, научившая ребенка жечь тополиный пух, возмутила соцсети. Фото: "Инцидент Новосибирск".
Жители Новосибирска сфотографировали женщину, которая учила ребенка поджигать тополиный пух. Горожане, возмущенные происходящим, поделились кадрами в соцсети.
— По адресу Карла Маркса, 41 мать показывала своему чаду 6-7 лет как нужно развлекаться, — рассказал подписчик группы «Инцидент Новосибирск».
На фото к посту видно, как ребенок на глазах взрослой женщины поджигает пух. После чего они вместе наблюдают за пламенем, а затем женщина спускается, вероятно, чтобы потушить огонь.
Мнения подписчиков паблика разделились. Большинство такие развлечения возмутили. Новосибирцы уверены, взрослые не должны учить детей столь безрассудным поступкам.
— Зачем это делать?! Взрослый человек и то не всегда может контролировать свои развлечения, а дети просто начинают его поджигать везде не глядя.
— Зачем учить ребенка огню? Сначала пух, а потом дома шторы подожжет!
— Вот благодаря такому воспитанию вырастают опасные, не умеющие думать дети.
Однако некоторые подписчики не нашли в этом ничего криминального. Они отметили, в детстве все так делали, и ничего страшного не происходило. А еще оказалось, что многие делают также как женщина на фото — учат детей поджигать тополиный пух.
— Я вот сегодня тоже дочке годовалой показывала, как пух горит! Ребенок радовался. Что-то меня никто не побежал фотографировать и выкладывать, видимо, были адекватные люди. Я думаю с удовольствием присоединились бы ко мне! — написала одна из подписчиц.
Между тем, с виду безобидные развлечения чреваты серьезными последствиями. За последние сутки в Новосибирске произошло более 150 возгораний, вызванных поджиганием пуха. В связи с чем МЧС по Новосибирской области призывает граждан быть разумнее и не заниматься такими вещами.
— Это развлечение приводит к распространению огня и возникновению пожаров на объектах капитального строительства, а также автомобилей. Просьба провести инструктаж с детьми о недопущении поджигания пуха, так как это влечет за собой плачевные последствия, — сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
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