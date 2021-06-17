В Новосибирске вынужденно приземлился самолет «Москва-Абакан». Фото: Виктория МИНАЕВА

В четверг, 17 июня, в Новосибирске экстренно сел самолет, летевший рейсом «Москва-Абакан». Он не смог приземлиться в аэропорту столицы Хакасии. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

— Самолет, летевший из Москвы в Хакасию, экстренно сел в Новосибирске из-за неблагоприятных погодных условий. Аэропорт Абакана не смог принять воздушное судно из-за сильного тумана. В Новосибирске самолет приземлился около семи утра, — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Известно, рейс № 5311 на самолете Аэробус 321 выполняла авиакомпания S7 Airlines. Посадка в Новосибирске прошла без происшествий.

Ранее КП-Новосибирск писала про самолет авиакомпании «Победа», который при вылете из «Толмачево» столкнулся в воздухе с ласточкой. Инцидент не помешал выполнению рейса, а вот птица погибла.

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