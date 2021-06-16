На кладбище под Новосибирском вандалы обворовывают могилы

На кладбище под Новосибирском появились вандалы, обворовывающие могилы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На кладбище под Новосибирском появились вандалы, обворовывающие могилы. О том, что с могил их родственников пропали металлические оградки, сообщили несколько человек.

— Сразу две женщины сообщили в полицию о том, что с могил их родственников на кладбище около села Катково кто-то похитил металлические оградки. Пропали они примерно в промежутке между 11 мая и 13 июня, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как на Заельцовском кладбище в Новосибирске могилы завалили спиленными деревьями.

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