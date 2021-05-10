«Как на свалке!»: спиленными деревьями завалили могилы на Заельцовском кладбище в Новосибирске

Дерево разрушило несколько памятников. Фото: Дмитрий Нищаков.

Длинные майские каникулы, объявленные президентом, позволили не только отметить праздники, но и побывать в местах захоронений ветеранов, родственников и близких людей.

Картина, представшая перед глазами сибиряка Дмитрия Нищакова, на Заельцовском кладбище Новосибирска возмутила мужчину до глубины души.

Могилки завалены ветками. Фото: Дмитрий Нищаков.

— На центральных аллеях администрация еще более-менее поддерживает порядок, а вот стоит зайти глубже… Куча заброшенных, неухоженных могил. Но самое страшное, что там упало дерево прямо на захоронения, часть его распилили и складировали ветки на могилках. Надгробия разрушены, кругом бардак полнеший. Складывается впечатление, что работники этого кладбища вообще не следят тут за чистотой, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Нищаков.

Сибиряк также отметил, что наблюдает такой бардак на погосте регулярно.

— Я был на многих кладбищах города, но «Заельцовское» самое грязное, — добавляет наш читатель.

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