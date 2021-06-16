Следователи рассказали, за что 64-летний новосибирец ударил супругу кирпичом по голове и поджег

Мужчина облил бензином сожительницу и поджег. Фото: СКР по Новосибирской области

Следователи рассказали подробности чудовищного преступления. Мужчина поссорился с женой, после этого он ударил ее по голове кирпичом, облили бензином и поджег. Сибирячка чудом выжила и обратилась за помощью к соседям.

— Это произошло рано утром 15 июня. Во дворе дома на улице Садовая поругались 64-летний мужчина и 57-летняя женщина. Сибиряк приревновал свою сожительницу. Сначала он избил ее палкой, потом ударил кирпичом по голове, после чего облил бензином и поджег. Женщина побежала просить помощи у соседей, а ее муж убежал в лес, где его нашли полицейские, — уточнили в СКР по Новосибирской области.

Сейчас женщина находится в больнице. Как сообщил источник КП-Новосибирск, врачи диагностировали у нее с термический ожог 2-3 степени 90% тела.

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