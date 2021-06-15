Сибиряк ударил жену кирпичом по голове, облил бензином и поджег: женщина выжила

Сибиряк ударил жену по голове кирпичом, а потом облил бензином и поджег. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сибиряк ударил жену по голове кирпичом, а потом облил бензином и поджег. К счастью, 57-летней женщине удалось выжить, ее доставили в больницу. Произошло ЧП в поселке Черепановского района Новосибирской области.

— Женщина поступила в больницу утром 15 июня с термическим ожогом 2-3 степени 90% тела и ушибленной раной головы. Сибирячка рассказала, что травмы ей нанес муж, когда они находились на участке около своего дома, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Пока еще мужчину не удалось задержать, сейчас его ищет полиция.

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