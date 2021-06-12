Полиция начала проверку после того, как в Новосибирске мужчина расстрелял припаркованный автомобиль

В областном МВД прокомментировали инцидент на Затулинке, где мужчина расстрелял автомобиль во дворе жилой многоэтажки. Фото: Влад КОМЯКОВ

В областном МВД прокомментировали инцидент на Затулинке, где мужчина расстрелял автомобиль во дворе жилой многоэтажки. Напомним, о произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

— В пятницу, 11 июня, в 22:30 в полицию поступило сообщение по факту повреждения автомобиля возле одного из домов в Кировском районе. На место выехала следственно-оперативная группа полиции, в настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. Устанавливается также лицо, совершившее противоправное деяние, — пояснили в полиции.

Напомним, в соцсети попала также запись с видеокамер дома на улице Зорге, 94, где произошел инцидент. На кадрах ролика видно, что мужчина какое-то время ходит вокруг припаркованного автомобиля: в один момент у машины срабатывает сигнализация. После чего мужчина делает еще несколько выстрелов в воздух.

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Об этом рассказали очевидцы произошедшего (подробнее).

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