В Новосибирске мужчина расстрелял автомобиль во дворе многоэтажки

В Новосибирске на Затулинке мужчина расстрелял автомобиль. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске на Затулинке мужчина расстрелял автомобиль, припаркованный во двое дома. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в соцсетях.

— На Затулинке мужчина расстрелял припаркованный во дворе по адресу Зорге, 94, микроавтобус, после чего отправился вдоль дома, извергая нецензурщину, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что мужчина какое-то время ходил вокруг припаркованного автомобиля: в один момент у машины сработала сигнализация. После чего мужчина сделал еще несколько выстрелов в воздух.

Причины конфликта, толкнувшие мужчину на такой поступок, неизвестны. В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать этот инцидент позже.

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