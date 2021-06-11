Мэрия ввела режим повышенной готовности из-за обрушения тротуара на улице Большевистской

В мэрии прокомментировали обрушение стены на улице Большевистской. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В мэрии прокомментировали обрушение стены на улице Большевистской. Напомним, ЧП произошло накануне, 10 июня, на стройке ТЦ «Снежная миля». Вместе с ограждением осыпалась также часть дороги и тротуара. Из-за этого на улице Большевистской перекрыта одна полоса движения.

— Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал решение городской комиссии по чрезвычайным ситуациям о переводе в режим «Повышенной готовности» ситуации с обрушением дорожного полотна на улице Большевистской, — сообщили в пресс-службе мэрии города. — На месте обрушения выставлено ограждение с освещением и дорожные знаки.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска должен будет проконтролировать, как организация, которая занималась стройкой ТЦ, будет восстанавливать тротуар и дорогу, а департамент строительства и архитектуры должен будет проследить за тем, чтобы застройщик провел также и работы по восстановлению шпунтового ограждения строительного котлована.

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Информация о случившемся появилась в соцсетях (подробнее).

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